Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в закон Азербайджана «О судах и судьях».

Согласно изменению, вторая часть статьи 93-4 этого закона считается третьей частью и к ней добавляется часть следующего содержания:

«Стаж работы в государственных органах (структурах) по специальности юриста, а также срок научной и педагогической деятельности в области права судей, назначенных в порядке, предусмотренном частью первой этой статьи, на высшие судейские должности, засчитывается в их судейский стаж».

Этот закон применяется с 1 января 2021 года.