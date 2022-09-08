Отменяется запрет, введенный на то, чтобы сотрудники государственных СМИ являлись членом политической партии.

Как сообщает АПА, в отличие от действующего закона «О политических партиях» в первоначальном варианте нового законопроекта для сотрудников государственных СМИ такое ограничение не предусматривается.

В новом законопроекте отражено ограничение, введенное на членство в политической партии членов Вещательного совета Общественного телевидения и радиопередач, генерального директора и его заместителей.

Еще одно новшество связано с нотариусами. Согласно новому законопроекту, нотариусы не могут быть членами политической партии. До начала работы и оказания услуг они должны выйти из членства в политической партии.

Также в рядах политической партии не могут состоять и члены Счетной палаты.