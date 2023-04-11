В высокогорных районах страны завершены снегомерные работы, проводимые специалистами-гидрологами Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики с целью прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в период весенне-летнего половодья в апреле, мае, июне.

Как передает Report, директор гидрологического центра Службы Асиф Вердиев сообщил, что в ходе проведенных по 36 маршрутам снегомерных работ в горной местности Большого и Малого Кавказа были определены высота и вес снежного покрова, плотность снега.

По его словам, согласно результатам снегомерных работ, запасы снега в этом году были ниже нормы и показателя за прошлый год: «На основании проведенных комплексных анализов, в том числе с учетом водности снега и прогнозируемых в весенний сезон гидрометеорологических условий водность в реках в период весенне-летнего половодья в этом году (апрель-июнь) ожидается ниже нормы».