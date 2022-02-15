«Сегодня экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии будет включено в пакет услуг в рамках обязательного медицинского страхования».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Ахлиман Амирасланов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон «О медицинском страховании».

Депутат сказал, что в ближайшие дни этот вопрос найдет свое решение: «Процесс оплодотворения будет единожды оплачен за счет государства. Это уже будет включено в пакет услуг. В связи с этим достигнуто согласие».