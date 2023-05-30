В Баку и на Абшеронском полуострове с 31 мая до утра 1 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 31 мая до полудня 3 июня, начиная с северных и западных районов страны, ожидается нестабильная погода, временами пройдут дожди. В основном в горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, ожидается гроза и град.

Западный ветер местами усилится до 18-23 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, есть вероятность паводков на некоторых горных реках.