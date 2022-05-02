В Главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Азербайджана поступила информация о приобретении двумя гражданами наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем, с целью сбыта.

Как сообщили в МВД, в ходе спецоперации полиция задержала Вугара Джафарова, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

При досмотре у него были обнаружены 32 килограмма наркотиков, в том числе 22 кг марихуаны, 4 кг героина, 6 кг психотропного вещества метамфетамина и 1600 таблеток метадона.

Во время задержания Ровшана Гасымова, подельника В.Джафарова, тот попытался сбежать от полицейских на своем автомобиле марки Opel. Убегая, мужчина достал пистолет и стал стрелять по полицейским. Сотрудники полиции открыли предупредительный огонь в воздух из табельного оружия и приказали Р.Гасымову сдаться. Беглеца задержали через некоторое время. У него были изъяты пистолет Макарова, патроны, 500 гр метамфетамина, пластиковые карты, электронные весы. После оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

По факту по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.