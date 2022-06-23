Каждый год граждане Азербайджана удостоверяются в справедливости выражения, которое давно ушло в народ: «Однажды поднявшиеся цены, больше не упадут». Речь идет о ценах на продукты питания.

Зайти в маркет и взглянуть на цены рискнет не каждый. Для этого экстремального поступка нужно, помимо крепких нервов, иметь «зло» в кармане, которое будет жечь ляжку. Причем в немалом количестве.

Справедливости ради надо отметить, что наряду с ценами растут и доходы населения. Правда, в гонке с ценами доходы безнадежно отстают. То есть, в этом гротескном состязании «стороны» изначально находятся в неравных условиях. Тем более, что ушлые предприниматели поднимают цены еще до того, как граждане получают на руки повышенную зарплату.

Особенно резкий контраст между ценами и доходами наблюдается летом, в сезон появления свежих овощей и фруктов. Манящий вид различных видов фруктов и ягод вызывает непреодолимое желание полакомиться ими, однако цены отбивает напрочь всякую охоту.

Впрочем, все не так уж и плохо. Дело в том, что среднестатистический гражданин с такой же среднестатистической зарплатой услышал благую весть из уст министра финансов Самира Шарифова. Он сказал, что с учетом роста цен на продукты питания в рамках изменений в госбюджет нынешнего года на создание резервов продовольственной безопасности будет направлено 193 млн манатов.

«Правительство разрабатывает и реализует определенные антиинфляционные меры в соответствии с поручениями президента Азербайджана. Большинство из них связано с отменой действующих таможенных пошлин и налогов на ввозимые в Азербайджан продукты питания. То есть, принимаются соответствующие решения. Считаем, что в результате реализации принятых решений, как минимум за счет устранения повышения цен на те товары, которые выпадают на долю правительства Азербайджана, произойдет небольшое снижение цен», — сказал Самир Шарифов.

Но, как говорил Жеглов, «эра милосердия не скоро наступит», а кушать хочется сегодня. Понижение (пусть и небольшое) цен не произойдет не сегодня, и не завтра. Тем более, что недовольство высокими ценами выражают и депутаты.

В частности, депутат Фазаил Агамалы заявил следующее:

«Как человек с высокой зарплатой, признаюсь, что я пока не смог позволить себе купить сезонные фрукты. Не могу сказать, какова ситуация в регионах, но в Баку цены на рынках просто космические. Стоимость черешни колеблется в пределах 8-10 манатов. Разве так можно?!».

По его словам, растут цены не только на фрукты, но и на все продукты. «Вчера я купил хлеб за 1 манат 50 гяпиков, хотя раньше брал его за манат. Да, цены растут во всем мире, и Азербайджан не изолирован от него. Но, к сожалению, мы становимся свидетелями грязных помыслов спекулянтов, которые, не считаясь со страданиями людей, желают заработать даже на продуктах местного производства. Считаю, что по данному вопросу соответствующие структуры должны принять меры», — отметил парламентарий.

А теперь представьте себе ситуацию, когда было бы смешно, если бы не было так грустно. Депутат, который имеет зарплату в несколько тысяч манатов, сетует (вполне справедливо) на космические цены. В таком случае, несложно представить, каково гражданину, чей ежемесячный доход исчисляется в нескольких сотнях манатов.

Откуда берутся такие цены? Судя по всему, с потолка. Или же шибко умные торговцы ориентируются по европейским расценкам, где за 6-7 евро могут позволить себе купить килограмм той же черешни. Зарплатой немецкий или французский обыватель не обижен.

В любом случае, если на фрукты или овощи в этом сезоне существенного понижения в цене мы и не увидим, но впереди есть и другие времена года. Надеемся, что обещание Самира Шарифова рано или поздно сбудется…