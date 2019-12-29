В Азербайджане будет проведено 100-летие Лейлы Бадирбейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 100-летия Лейлы Бадирбейли.

В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающейся представительницы искусства театра и кино Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, народной артистки Лейлы Агалар гызы Бадирбейли.

Министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея народной артистки Лейлы Бадирбейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

| 2019-12-29T20:22:49+00:00 29 декабря 2019, 21:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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