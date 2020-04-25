В Азербайджане будет предоставлена отсрочка в выплате страховых взносов

В Азербайджане предусматриваются меры по обеспечению бесперебойности оказания страховых услуг и защите прав застрахованных лиц. Как сообщает Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

В Центробанке отметили, что снижение экономической активности в условиях пандемии негативно отражается и на объеме страховых взносов. Сведение к минимуму контактов между застрахованными лицами и страховщиками приводит к ограничению доступа к страховым услугам.

В связи с этим страховщикам рекомендовано предоставить отсрочку для выплаты страховых взносов до 30 сентября 2020 года, а также отдавать преимущество оказанию страховых услуг в электронном формате.

Принимая во внимание отсрочку в выплатах страховых взносов, до конца года предусматриваются соответствующие регулятивные послабления в отношении страховых компаний.

| 2020-04-25T14:48:33+00:00 25 апреля 2020, 14:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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