В августе может быть назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу

АФФА возобновила переговоры с футбольными специалистами, которых рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Как передает Report, об этом исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сказал в интервью передаче Bizim futbol на телеканале CBC Sport.

По его словам, назначение нового главного тренера может состояться в августе: «Шли переговоры с тремя специалистами. С одним из них должны были подписать контракт в конце марта. К сожалению, мы вынуждены были приостановить переговоры из-за пандемии. Но неделю назад мы восстановили переговоры с этими тренерами. Если расписание матчей Лиги Наций не изменится, новое назначение ожидается в августе», — отметил он.

Отметим, что последним тренером национальной команды Азербайджана был хорват Никола Юрчевич. Его назначили на этот пост 11 февраля 2019 года, а 13 декабря Исполнительный комитет АФФА отправил Юрчевича в отставку.