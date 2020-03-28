В Армении уже 407 больных коронавирусом

Еще 35 человек в Армении заразились коронавирусом. Об этом премьер Никол Пашинян сообщил в субботу в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Утром в субботу сообщалось в целом о 372 инфицированных. Таким образом, количество заболевших в Армении сейчас достигло 407 человек.

«Но в целом могу сказать, что ситуация пока считается управляемой. И нужно строго соблюдать ограничения комендатуры, чтобы максимально предотвратить распространение и не подвергать сферу здравоохранения непреодолимой нагрузке», — сказал он.

| 2020-03-28T21:38:26+00:00 28 марта 2020, 22:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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