В Армении умер восьмой пациент с коронавирусом

«Скончался наш 68-летний соотечественник, у которого была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вероятно, ставшая следствием коронавируса. Он страдал также сахарным диабетом, артериальной гипертензией, острым нарушением мозгового кровообращения ишемического типа», — сказал премьер в видеообращении в Facebook.