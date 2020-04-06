В Армении умер восьмой пациент с коронавирусом

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник о восьмом скончавшемся пациенте с коронавирусом.
«Скончался наш 68-летний соотечественник, у которого была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вероятно, ставшая следствием коронавируса. Он страдал также сахарным диабетом, артериальной гипертензией, острым нарушением мозгового кровообращения ишемического типа», — сказал премьер в видеообращении в Facebook.
Ранее Минздрав сообщал о семи скончавшихся от коронавируса пациентах.(РИА Новости)
| 2020-04-06T12:02:23+00:00 6 апреля 2020, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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