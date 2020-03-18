В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 84

Общее число зараженных коронавирусом в Армении достигло 84. Об этом сообщил 18 марта премьер-министр Никол Пашинян, пишет Sputnik Армения.

Как отметил Пашинян, сейчас изолированы 444 человека, еще 790 граждан самоизолировались. Два человека заболели пневмонией.

По его словам, рост числа носителей позволяет cделать некоторые выводы. Так, если ранее порядка 70% заразившихся были связаны с известной помолвкой в Эчмиадзине и швейным цехом в Ереване, то сейчас с этими двумя сюжетами связан 81% заразившихся.

Пашинян отметил, что рост числа заболевших из-за «эчмиадзинского случая» сейчас замедлен. Основное внимание приковано к швейному цеху, так как основной рост числа инфицированных связан с ним.

По мнению главы правительства, есть еще некоторый потенциал для изоляции, но если масштабы возрастут, то это утратит смысл.

«Но пока мы работаем по этой стратегии. Надеемся, что в конечном счете сможем пресечь дальнейший рост, как это удалось в случае с гражданами, прибывшими из Ирана», — сказал он.