Первая после прихода талибов к власти партия товаров прибыла в Афганистан через порт Хайратон в граничащей с Узбекистаном провинции Балх, сообщили РИА Новости в торговой палате провинции.
Как отметили представители ведомства, ввезены предметы первой необходимости и продукты питания.
Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.