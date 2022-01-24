Премьер-министр Армении не исключил установления дипломатических отношений с Турцией в нынешнем году. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», он сказал в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.

Говоря о приглашении от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу принять участие в дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года в Анталье, Пашинян отметил, что велика вероятность того, что Армения примет приглашение.

«Все зависит от ситуации на тот момент. Но после первой встречи спецпредставителей выросла вероятность, что Армения примет это предложение. Было бы нелогично упустить эту возможность и повод для диалога», — сказал Пашинян.

Он отметил, что мировое сообщество — Россия, ЕС, США, страны региона — поддерживают данный процесс.

Пашинян отметил, что стороны согласились на переговоры без предусловий.

«Возможно ли установить дипотношения в этом году. Я не могу предсказать, возможно ли это в текущем году. Это зависит не только от нас. Но это было бы весьма логично. В частности, установление дипотношений и открытие границ», — сказал Пашинян.

Напомним, для обсуждения вопросов нормализации отношений Армения и Турция назначили спецпредставителей (первая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась в Москве 14 января), также будет открыто чартерное авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.