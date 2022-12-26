Интервью # с председателем Конгресса азербайджанцев Швеции Эмилем Мирзоевым:

— Как вы оцениваете итоги деятельности Конгресса азербайджанцев Швеции (КАШ) за 2022 год?

— В этом году КАШ столкнулся с большими трудностями из-за деятельности проармянского журналиста Расмуса Канбека. Он обратился с жалобой на КАШ в государственное агентство MUCF (Med fokus på unga och civilsamhället), которое работает с этническими группами. Он обвинил КАШ в недемократичности и связях с властями Азербайджана и лоббированием азербайджанских интересов. Канбек даже написал об этом пасквильную статью, опубликовав мою фотографию рядом с бюстом Гейдара Алиева.

В результате госагентство MUCF приняло решение о том, что КАШ не является демократической организацией, что у меня есть связи с правительством Азербайджана. КАШ решил оспорить это решение в суде. КАШ прошел все судебные инстанции и везде получил отказ в обжаловании решения. В связи с этим решением MUCF в сотрудничестве с КАШ отказали многие общественные организации Швеции.

— Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом Расмусе Канбеке.

— С ним КАШ столкнулся при подготовке организации поездки шведских журналистов на освобожденные территории Азербайджана. КАШ связался со многими журналистами. Информация об организации поездки дошла и до Канбека. Он связался со мной, у нас состоялась телефонная беседа. В тот момент я не знал, что Канбек несколько раз незаконно посещал тогда еще оккупированный Карабах по приглашению армянской стороны. После того как КАШ составил список из шести известных в Швеции журналистов для поездки в Карабах, то естественно в нем не было имени Канбека. При повторной телефонной беседе с Канбеком я сказал, что его имя не включено в список из-за его незаконных поездок в Карабах.

Позже я понял, что Канбек очень кляузный человек. Он начал жаловаться во все инстанции на КАШ. Один из посетивших Азербайджан при нашей организационной поддержке шведских журналистов оказался близким знакомым Канбека. По возвращении из Азербайджана Канбек стал предъявлять претензии к знакомому. Дескать, армяне исповедуют христианство, а азербайджанцы являются мусульманами, которые якобы притесняют христиан. Канбек стал писать кляузные статьи о КАШ и после Азербайджана в Швеции. Он буквально следил за каждым нашим шагом.

По собранной мною информации о Канбеке можно судить, что он не является достаточно известным журналистом в Швеции. Почти все его статьи посвящены армяно-азербайджанскому конфликту. Я бы сказал, что он хотел создать личную монополию по данной тематике. Он хорошо знает русский язык. Его личный доход составляет 180 тыс. шведских крон. Информация о личных доходах граждан Швеции общедоступна для каждого желающего. Скажу, что это достаточно низкий доход. В Швеции даже студенты получают стипендию в 280-300 тыс. шведских крон.

По информации, деятельность Канбека финансируется армянской диаспорой. С 2019 по 2021 годы он четырежды незаконно посетил Карабах. Нам удалось выяснить, что Канбек также тесно сотрудничает с посольством Франции в Швеции, которое финансирует его. Этим и можно объяснить его не только антиазербайджанские, но и антитурецкие статьи. Он даже и не скрывает, что активно отстаивает интересы Армении. Во многом его деятельность нанесла большой удар по репутации КАШ.

— Насколько за последнее время в Швеции изменилось отношение к Азербайджану?

— После 44-дневной войны отношение к Азербайджану в шведском обществе заметно изменилось. То, что Азербайджан смог вернуть свои земли, оккупированные на протяжении 30 лет, не может не радовать страны, которые в разные периоды своей истории сталкивались с подобным.

Вдобавок из-за российско-украинского конфликта в Швеции сильно изменилось отношение к Турции. Раньше шведское общество негативно относилось к Турции из-за наличия большого количества враждебно настроенных к Анкаре и получивших убежище в Швеции курдских активистов. Сейчас, когда в повестке дня стоит вопрос принятия Швеции в НАТО, в шведском обществе происходит заметный сдвиг в пользу Турции. В наши дни не только в Швеции, но и в Европе Азербайджан воспринимают как союзника Турции. Соответственно, симпатии к Турции автоматически сказываются и на отношении к Азербайджану.

Подобное отношение очень сильно сказалось на деятельности КАШ. На нас стали смотреть с большим уважением как на нацию победителей.

— Как в Швеции воспринимают процесс вступления страны в НАТО?

— Швеция на протяжении многих лет была привержена политике нейтралитета. Однако геополитические события последнего года вынудили страну отказаться от этой политики. Несмотря на то, что нахождение в составе НАТО приведет также к увеличению налогов, шведская общественность решительно настроена к вхождению страны в Североатлантический альянс.

Как известно, Турция выдвинула свои условия для вступления Швеции в НАТО. В настоящее время Швеция выдает Турции лиц, причастных к террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Ранее эти лица себя очень вольготно чувствовали в Швеции. Занимались общественно-политической деятельностью, многие были избраны в парламент. Они организовывали митинги, собирали деньги на свои нужды, вмешивались во внутренние дела Турции. Сейчас все это в глазах простых шведов является уже предосудительным.