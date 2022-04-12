Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая в прямом эфире программы «Время» антивоенную акцию, принята на работу в немецкое издание Die Welt. Сообщается, что она будет писать колонки для газеты и принимать участие в подготовке новостей о России и Украине.

Die Welt уже опубликовала первую колонку журналистки, где та рассказала, что за свою антивоенную позицию подвергается травле в соцсетях. Кроме того, по словам Овсянниковой, ей прокололи колёса на автомобиле и заблокировали карту в фитнес-клубе.

При этом не сообщается, покинула ли Марина Овсянникова территорию России. Ранее она заявляла, что уезжать не собирается – несмотря на то, что ей «очень страшно». (svoboda.org)