Ушел «серый кардинал» Кремля

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает Интерфакс.

Такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении, отметил Чеснаков. О причинах такого шага, а также о своих дальнейших планах, Сурков пообещал сообщить через месяц.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», — добавил Чеснаков в своем Telegram-канале.

Владислав Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины. До этого с 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства России, с 2012-го — руководителя аппарата правительства России. Также был помощником президента в период с 2004 по 2008 годы.

| 2020-01-25T12:00:55+00:00 25 января 2020, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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