Урван Баблосов и отупение масс

Интересная новость обрушилась на бесцельно коротавших время в своих квартирах заслуженных демагогов одного южного города. Они прознали про то, что человечеству грозит массовое отупение. Такой прогноз был дан учеными из далекого заокеанского города. По сути, они дали ответ на вопрос, долгие годы беспокоивший местную элиту. Она жаловалась, что народ ей достался не тот, что процент глупцов стал зашкаливающим и мешающим элите чувствовать свою элитарность. А ведь этим лучшим людям города так хотелось признания среди тех, кто способен был по достоинству оценить их величие!

Наймет, к примеру, вчерашний казнокрад литературного негра, чтобы тот книженцию заумную настрочил от его имени, устроит пышную презентацию, раздаст деньжат местным бумагомаракам, чтобы все преподнесли красиво и вкусно, и ждет в ожидании бесконечных звонков от изумленной и восторженной публики. А их, звонков этих, все нет и нет! Ну не дотягивает коллективный интеллект южногородцев до понимания блестящего образца халтуры! Почему такое произошло? Этот вопрос интересовал южногородскую элиту даже больше, чем подсчет средств, которые она регулярно тратила на надувание щек.

Беспокоила эта тенденция и депутатов южногородского парламента. Нет, были среди них и честно избранные. Но, блюдя местные традиции, в законодательный орган пролезли и многоопытные фокусники, главным трюком жизни которых было вытягивание своего имени из избирательных урн, в которые никто не бросал бюллетени с их именами. Они, ко всему прочему обладали даром многолетнего молчания. Да, по нескольку сроков просидеть в кресле и не издать ни звука и даже порой не дышать, такое не снилось даже индийским йогам.

А местные ногомячисты?! Сколько в них было денег вбухано, сколько рассказов было о том, что совсем уже скоро взойдет солнце южногородского ногомяча и все ведущие мировые клубы выстроятся в очередь за здешними талантами! На деле же за все годы огромных и шальных деньжищ, никакого прорыва в ногомяче не произошло. Сборная как считалась поставщиком очков для любой серьезной команды, так ею и осталась. Кроме того, ни один местный воспитанник не стал предметом интереса мало-мальски солидного зарубежного клуба.

Генсек ЮФФА Урван Баблосов, сам никогда не игравший в ногомяч, но прекрасно освоивший такой вид спорта, как распил бабла, также порой возмущался. Мол, во всех провалах сборной виноваты… его завистники, в числе коих назывались и имена тех, кто когда-то реально мог что-то создать на зеленом газоне. И господин Баблосов крайне сетовал на то, что местные болельщики не понимали того, что было очевидно для него. Они не хотели признать, что прорыв в южногородском ногомяче должен не победами сборной и клубов на международной арене измеряется, а количеством денежных средств на счету Урвана, числом его иномарок и объектов недвижимости.

И вот, свежая новость. Поймали главу исполнительной власти одного из районов южного города. На чем?! На том, что он за определенную плату незаконно предоставлял физическим и юридическим лицам в районе разрешения на работу. Ну и что с того, что он за это брал деньги. Он же работодатель! Кроме того, ну что это за деньги в наше время – какие-то десять с небольшим тысяч южногородских талеров?! В местных реалиях, возмущенно рассуждал пойманный, за руку ловят тех, кто тырит по мелочи. А те, кто коммуниздит стахановскими темпами и в промышленных объемах, так к ним вопросов нет.

Вряд ли ему это поможет избежать тюремного срока, но все же некое моральное удовлетворение этот борец за справедливость все же мог получить, узнав итоги исследований заокеанских ученых. Аналогичное удовлетворение могли почувствовать и представители местной элиты, и скучающие демагоги, и графоманы-коррупционеры, и горе-ногомячисты, и Урван Баблосов, и йоги-депутаты. Зря они, оказывается, переживали. Оказывается причина неправильного толкования местными жителями их действий состоит в реально существующей тенденции отупения.

Ну а вы как думали?! Были и детали. Как показали исследования, к снижению интеллекта может привести повышенный уровень углекислого газа. Вот, все встало на свои места! Дело было в газах, которые испускались лучшими людьми города в сложные для них моменты жизни. Моментов этих, ввиду сложности бытия, было немало. Соответственно, портить окружающим обоняние выхлопом газа им также приходилось часто. Замечу, что выхлопы эти делались бесплатно, бескорыстно и с безграничным чувством патриотизма. Но, увы и ах, приводили они к печальным последствиям. Стремительно тупеющий народ был просто не в состоянии справедливо оценить все, что сделано лучшими людьми южного города. И вместо памятникам кривоногим ногомячистам во главе с Урваном Баблосовым, да улицам имени графоманов-коррупционеров и йогов-депутатов, в их адрес лились пожелания, озвучивать которые мне не позволяет глубокое уважение к читателям.