Урсула фон дер Ляйен: «Евросоюз закончил закупку необходимого медицинского инвентаря»

Евросоюз закончил закупку медицинского инвентаря, необходимого сообществу для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

«В борьбе с вирусом Испания очень нуждается в защитном обмундировании, таком как маски или перчатки. И в этой области у меня хорошие новости, — уточнила она. — Совместный тендер, который мы организовали для покупки материала с 25 государствами — членами, включая Испанию, покрыл все наши возникшие потребности, и мы даже получили больше материала, чем нам было нужно».

Таким образом, продолжила она, Испания и другие государства ЕС теперь могут получить доступ к тому количеству медицинского инвентаря, который был запрошен, и сможет распространять его в больницах.

«В экономической сфере мы ослабили правила государственной помощи, и на данный момент это позволит одобрить меры правительства Испании на сумму до €20 млрд, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Комментируя свои личные ощущения от кризиса вокруг коронавируса, фон дер Ляйен уточнила: «Когда я вижу смелость, с которой испанцы оказывают сопротивление этой ситуации, это дает мне силы сделать то же самое». «Моя семья понимает ситуацию, — добавила она. — Я не видела их в течение нескольких недель и не смогу вернуться домой в течение многих недель». Она рассказала, что ее семеро детей находятся дома с мужем и общается она с ними по Skype каждую ночь, обсуждая прошедший день. «Это придает мне силы продолжать двигаться вперед», — призналась глава Еврокомиссии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В королевстве обнаружено свыше 39,6 тыс. заболевших, 2696 человек умерли. При этом около 14% от общего числа инфицированных — медицинский персонал.