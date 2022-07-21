В России уже открыто признают, что целью «специальной военной операции», а проще и точно говоря — полномасштабной войны против Украины, являются вовсе не придуманные цели про «денацификацию и демилитаризацию» независимого государства, а именно оккупация ее новых территорий. И это не может вызывать у любого здравомыслящего и совестливого человека никаких иных эмоций, кроме возмущения и презрения.

Вот, к примеру, по сети вот уже несколько дней бродит видео разговора с участием итальянского телеведущего и российского пропагандиста Владимира Соловьева про войну в Украине. Сначала итальянец спросил, почему Россия говорит, что ее целью является только захват Донбасса, но все равно атакует другие территории Украины. Ведущий обратился к российскому пропагандисту со словами: «Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель?». «До Приднестровья, если быть точным, но давайте вернемся к…», — начал было рассуждать в ответ Соловьев.

Такой его ответ шокировал собеседника. «Нет, подождите, это интересно. Вы хотите прийти сюда (указывает на Одесскую область – А.Г)? То есть забрать весь этот кусок Украины?», — спросил итальянец. Российский пропагандист ответил утвердительно: «Да, до Приднестровья». Итальянского телеведущего это возмутило до глубины души и он не стал сдерживать эмоций.

«До Приднестровья? Господи, так Донбасс здесь ни при чем! Донбасс – это просто повод. Вы хотите половину Украины и полностью забрать у нее Черное море. Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно», — подчеркнул он, явно будучи шокированным запредельным цинизмом Соловьева и лживостью позиции РФ.

А теперь, давайте переведем взгляд с Соловьева, этого штатного и давно не рукопожатного пропагандиста, на главу МИД РФ Сергея Лаврова. Он давеча бодро изрек, что «географические задачи «военной спецоперации» России в Украине изменились». По словам российского министра, теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и ряд других территорий Украины.

Лавров заявил, что если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи «военной спецоперации» будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. «Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается… Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — заявил Лавров.

И добавил, что сейчас география другая. Мол, это далеко не только «ДНР» и «ЛНР». «Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — отметил российский министр. То есть, по сути, между Лавровым и Соловьевым нет никакой существенной разницы. Они оба — глашатаи преступлений РФ. Они оба считают, что РФ вправе оккупировать все новые и новые украинские территории, придумывая для этого все новые и новые лживые «поводы».

Естественно, украинская сторона уже ответила главе МИД РФ. «Географии Сергея Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия», — заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что «очевидно, в Московском государственном институте международных отношений плохо преподавали не только географию, но и международное право».

«Иначе глава МИД России мог бы знать, что война — это война, оккупация — это оккупация, а уничтожение нации — геноцид. А вот географии С.Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения», — написал он.

И это правда. Уже очевидно, что наступление российской армии, мягко говоря, заглохло.

При этом украинские защитники уничтожили в Харьковской области роту российских оккупантов из Калининградской области. Успешную операцию провели в рамках контрнаступления. Об этом сообщает в Facebook журналист Роман Цимбалюк. По его данным, это произошло 19 июля. «Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия на отдельных участках фронта. Была уничтожена рота 9 мотострелкового полка (в/ч 88771, Советск, Калининградская обл.) 18 мотострелковой дивизии Балтийского флота», – поделился он. Потери составили: 35 военнослужащих РФ погибли, более 53 ранены.

Кроме того, ВСУ нанесли точный удар по скоплению живой силы и техники россиян. В результате обстрела сообщается о больших потерях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live». «В Энергодаре было скопление сил и средств противника. И туда как-то так удачно прилетело. Говорят, много уничтожено сил и техники. Поэтому не стреляйте по Никополю, это дурное дело, будет горе», — заявил Арестович.

На этом фоне интересна новость о том, что США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил уже глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге. Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО. Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.

И это то, что уже корректирует планы РФ. Которая изначально потому и назвала свою войну против Украины «спецоперацией», что в Кремле были уверены в очень быстром захвате Киева, в свержении законной украинской власти и усаживании в президентское кресло своей марионетки. Этого не получилось. И теперь в Кремле занимаются шантажом.

Месседжи, которые посылает Лавров, обращены к США и Великобритании прежде всего. Смысл их прост — российская армия может остановить войну, удовлетворившись захватом Донецкой и Луганской областей. А может — попробовать захватить полностью и другие области Украины. Получится это у нее или нет — для Кремля вторично. Главное для него показать, что он может остановить кровопролитие и ужас войны, а может и продолжать его. Цена вопроса — согласие Украины и ее партнеров на захват Донецкой и Луганской области с дальнейшим снятием с РФ санкций. Зашкаливающе цинично? Да. Но когда Россия действовала иначе?!