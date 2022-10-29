«Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана». Об этом говорится в заявлении Управления Мусульман Кавказа, распространенном в связи с угрозами и заявлениями Ирана, в частности, в связи с беспокойством, вызываемым военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

В заявлении отмечается, что Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года, желает развивать политические, экономические связи со своими соседями во имя мира и сотрудничества в регионе: «Но, к сожалению, добрые намерения Азербайджана не всегда получают должную оценку, некоторые государства и политические круги встречают их агрессивным отношением, неконструктивной позицией и явными враждебными настроениями».

«Управление мусульман Кавказа решительно осуждает заявление, сделанное министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдуллахианом на церемонии открытия Генерального консульства в Кафане, требуем взять свои слова обратно», — говорится в заявлении УМК.