Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Советская и российская актриса Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет, пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — подтвердила Бондарчук.

Время и место прощания с народной артисткой СССР пока неизвестны.

Инна Макарова была госпитализирована в Москве в начале марта. Ее состояние медики оценивали как тяжелое.

Макарова известна по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и др. В 2000-х актриса пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.

| 2020-03-25T15:11:45+00:00 25 марта 2020, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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