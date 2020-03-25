Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Советская и российская актриса Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет, пишет ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — подтвердила Бондарчук.

Время и место прощания с народной артисткой СССР пока неизвестны.

Инна Макарова была госпитализирована в Москве в начале марта. Ее состояние медики оценивали как тяжелое.

Макарова известна по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и др. В 2000-х актриса пережила новый виток карьеры, начав активно сниматься в сериалах.