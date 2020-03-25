Умер режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон

На 73-м году жизни скончался известный американский режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон, пишет Variety со ссылкой на заявление его родственников.

О причинах смерти режиссера в настоящий момент не сообщается. У Гордона остались жена, три дочери и четверо внуков.

За свою кинокарьеру режиссер стал автором таких культовых фильмов, как «Реаниматор», «Извне» и «Урод в замке», экранизированных на основе книг Говарда Лавкрафта. Помимо фильмов ужасов Гордон ставил театральные постановки и экспериментировал в других жанрах кино.(Газета.Ru)

| 2020-03-25T19:36:48+00:00 25 марта 2020, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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