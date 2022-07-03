Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили издания «КП-Новосибирск», «Тайга.инфо» и ТАСС.

30 июня Колкер был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, когда находился на лечении в больнице Новосибирска. Как сообщил его сын Максим Колкер, 54-летнего мужчину увезли непосредственно из онкологической клиники, где он проходил лечение от рака поджелудочной железы четвертой стадии. В отношении физика возбудили дело по статье о государственной измене. По решению суда, Колкер должен был оставаться под стражей до 29 августа.

Несколькими днями ранее по этому же делу был задержан известный специалист в области динамики вязкого газа, замглавы Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А.Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Анатолий Маслов. Обоих ученых поместили в московское СИЗО «Лефортово». Как Маслова, так и Колкера обвинили в передаче Китаю секретных данных по своим разработкам.

В то же время один из коллег Маслова — научный руководитель ИТПМ им. Христиановича Василий Фомин — указал в интервью газете «Московский комсомолец», что сотрудников института «заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами» по заданию правительства РФ. «Так, Маслов работал и с американским «Боингом», и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты», — констатировал Фомин. Он подчеркнул, что институт намерен доказывать невиновность Маслова.

Статья УК РФ о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. (DW)