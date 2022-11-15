Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Как сообщает Командование Воздушных сил в Telegram, оккупанты ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота россии и иранские ударные дроны-камикадзе «Shahed-136/131».

«Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет «Калибр» морского базирования с акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Военные подчеркивают, что враг продолжает использовать высокоточное оружие против объектов критической инфраструктуры Украины. Также в результате ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома.