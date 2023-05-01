Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление в городе Бахмут, российские военные покинули часть позиций.

Как сообщает # со ссылкой на портал Military Media Center, являющегося медиаплатформой украинской армии, об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он сообщил, что все атаки противника на лиманском направлении отбиты, 10 российских военнослужащих взяты в плен.

Украинские военные осуществили контратаки в Бахмуте и вынудили противника оставить некоторые позиции.

«Противник прилагает максимум усилий для наступления. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают подразделения элитные бойцов различных частных компаний и десантников, но противник не может контролировать Бахмут. Ситуация крайне сложная», — сказал Сырский во время посещения горячих точек города.