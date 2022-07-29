К «еленовскому преступлению», во время которого были убиты 40 украинских бойцов, причастны наемники ЧВК «Вагнера».

Как отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, взрывы в Еленовке, которые привели к гибели украинских защитников — сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны Вооруженных сил оккупанта.

«По имеющейся информации, он совершен руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПГК — Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Также разведчики акцентируют, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из «Азовстали».

«Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников», — отмечает ГУР МО.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал все международные институты выразить жесткую позицию относительно событий в Еленовке.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.