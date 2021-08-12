Ситуация вокруг Украины остается весьма сложной и напряженной. Кремль своими действиями не позволяет властям Киева расслабляться и чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, сейчас западные страны «уходят в себя». У США сейчас вывод войск из Афганистана и внутриполитические и экономические проблемы, Германия в преддверии выборов нового канцлера. Поэтому Западу сейчас не до Украины.

О том, какие процессы сейчас развиваются вокруг Украины, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Недавно Минобороны Украины призвало готовиться к российской агрессии. Что этим хотел сказать украинский министр? Есть ли на сегодня какие-либо угрозы?

— Честно говоря, наши чиновники за последние семь лет столько раз злоупотребляли такой риторикой, что все уже привыкли к этому и вряд ли кто-то воспринимает такие заявления всерьез. Фактически же отношения между двумя странами сегодня поставлены на паузу. Я сильно сомневаюсь, что руководство РФ вообще рассматривает военный сценарий решения вопроса конфликта с Украиной. Если бы в Кремле рассматривали такой сценарий, то у них было множество подходящих моментов для его реализации. Однако мы видим, что со стороны Москвы все сводится к тому же, что и у официального Киева — к грозной риторике, за которой пустота и «хитрые планы».

Это вообще фирменный стиль международной политики Путина: прощупывать противника на слабо, но в случае угрозы лобового столкновения идти на попятную. Вспомните его угрозы Турции после истории со сбитым российским самолетом. Мол, «помидорами не отделаются». И что? И ничего. Сегодня снова жмут руку Эрдогану, торгуют, и о прежних угрозах предпочитают не вспоминать. В Кремле сейчас больше озабочены выборами в Думу, нежели Украиной. Что же до угроз, то они есть всегда. В первую очередь, это проигранная Украиной история с «Северным потоком-2». Но в ней совершенно нет военной компоненты. Это, скорее, история о том, что украинская политика негибкая и не готовая воспринимать мир в реальных категориях.

— Как вы оцениваете на сегодня геополиотитическую ситуацию в отношениях Украины и России?

— С Зеленским в Кремле разговаривать не хотят. Его рассматривают как некое недоразумение. Впрочем, и в Киеве не готовы к каким-либо компромиссным шагам в донбасском направлении, к примеру. По Крыму ситуация еще хуже. Есть симуляция движения, например, «Крымская платформа», которая откроется в скором времени. Но это движение, по сути, в никуда. Бег на месте, ради пиара внутреннего пользования. «Крымская платформа» оказалась неинтересной мировым лидерам, продать этот кейс Западу не вышло.

Даже США пришлют туда министра транспорта, хотя могли бы замгоссекретаря, например. При этом Украина стремительно теряет транзитный потенциал, а беспорядочные метания руководства страны то в сторону заигрывания с Китаем, то в сторону каких-то обвинений в адрес немцев и уходяшей Меркель не добавляют доверия к киевской власти со стороны Запада. Москва, конечно, видит эту украинскую слабость, но как и раньше, в основном, отыгрывает на пропагандистских площадках.

— Ряд экспертов считают, что Запад сдал свои интересы в Украине в пользу России. Насколько данное утверждение отвечает реальности?

— Я не думаю, что Запад что-то сдал. Чтобы что-то сдать, нужно это иметь. На сегодняшний момент Запад довольно эффективно использует влияние на слабую администрацию Зеленского, чтобы получить то, что он хочет. Например, рынок земли сельхозназначения. Или судебную реформу в части увеличения влияния западных экспертов на назначение украинских судей. Сейчас готовится реформа СБУ — опять же, по западным лекалам.

США активно продвигают свои интересы в Украине в части «зеленой энергетики» и контроля за наблюдательными советами крупных госкомпаний типа Укроборонпрома или Укрзализницы. Перечислять можно долго.

С другой стороны, очевидно желание Вашингтона передать вопросы, связанные с мирным процессом в Украине, на откуп Германии и играть меньшую роль в этом процессе. Я бы сказал, что имеет место реструктуризация западного влияния на Украину, а не отказ от него. Скажем, роль Берлина будет усиливаться, а роль Вашингтона в ряде вопросов снижаться.

Вместе с тем, появился новый фактор, которого раньше не было. А именно: усиление британского влияния на Киев. Оно было и раньше, но опосредованно, как бы в тени американского. Сейчас же британский посол играет первую скрипку среди послов «семерки» в Киеве за отсутствием полноценного представительства США на уровне посла. Плюс — активизация британских спецслужб на военном направлении, связанном с Украиной. Так что, мой ответ скорее — нет.

Запад из Украины не уйдет, другое дело, что рассчитывать на что-то большее, чем есть сейчас, Украине от Запада тоже не стоит. Украина уже не номер один в списке приоритетов Запада. И прагматичная политика Киева должна будет выстраиваться исходя из осознания этого факта, отбросив нынешние инфантильные разговоры о том, что Запад «предал» Киев. Предать может только тот, кто давал клятвы верности. В данном случае Украина — инструмент западной политики.