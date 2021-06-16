Саммит НАТО по всем признакам имеет этапный характер. Слишком много от него было ожиданий и с ними очень много тревог и неясностей. Надо сказать, что по главным проблемам был получен четкий и недвусмысленный ответ. Он сводится к очевидному тезису: Россия — противник, считай враг, Китай — вызов.

Разница в терминологии имеет большое политическое и военное значение. Россия в принятом по завершении саммита документе упомянута 67 раз и всегда в негативном смысле. Проблемы во взаимоотношениях с Китаем требуют отдельного рассмотрения, но уже ясно, что западный и в более широком смысле демократический мир принял вызов Пекина и собирается на него отвечать.

С Россией все с одной стороны проще, с другой — сложнее. Угрозы, исходящие из Москвы пусть с некоторым запаздыванием все-таки стали осознаваться, по крайней мере, ведущими государствами Европы. И это делает позицию членов Альянса более четкой и сплоченной. Тем не менее, продолжается пусть и в меньшей степени политика Putinversteher — понимания Путина в продолжающихся предложениях диалога и налаживания связей. Простая мысль, что в Москве такие политические экзерсисы рассматривают как признак слабости и не относятся к ним серьезно пока до некоторых западных лидеров доходит либо с большим трудом, либо с большим опозданием.

С учетом таких замечаний особо радоваться Кремлю нечего. НАТО увеличивает оборонные бюджеты и, хотя об этом открыто не говорится, но это означает следующую фазу гонки вооружений. И здесь у России заведомо проигрышная позиция.

Как сказал глава комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павилионис, «Россия — это очень маленькая экономика. Россия — это экономика Нью-Йорка и сравнима с Испанией». Гонку вооружений не выдержал Советский Союз при значительно больших возможностях, а для современной России она изначально неподъемна. Хотя в Москве это не признают, но реальность такова. Отсюда следует целый ряд дипломатических поражений Кремля.

Возможно, что подписание союзнического договора в Шуше во времени не связано с саммитом НАТО, но фактически стало его продолжением. Роль Турции на Южном Кавказе не просто возросла, а получила юридическое закрепление. Так что в Москве и Ереване есть над чем поразмыслить. В любом случае договор в Шуше уменьшает степень влияния России в таком стратегически важном регионе. И это сопрягается с дальнейшими дипломатическими потерями.

Далее следует Украина. Конечно, в Киеве очень надеялись получить дату предоставления Плана по членству в НАТО (ПДЧ). Этого не произошло, что вызвало в украинской столице определенное разочарование, которое прямо высказал президент Владимир Зеленский.

Тем не менее, не следует впадать в пессимизм или предаваться ни чем не обоснованной радости, как это происходит на российских федеральных каналах.

Как говорится в итоговом документе НАТО, «Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса. План по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса». Движение к членству в Альянсе должно происходить через проведение реформ. «Годовые национальные программы остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее желания вступления в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина — НАТО».

Внешне все это практически дословное повторение решения саммита в Бухаресте 2008 года. Тем не менее, есть несколько важных отличий. И касаются они не только Украины, но и второй страны-кандидата — Грузии.

Дело в том, что в период президентства Януковича Киев фактически затормозил процесс реформ и движение в сторону НАТО. В то же время Тбилиси весьма преуспел в этом направлении. Настолько, что в сентябре 2020 года генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг заявил, что Грузия должна готовиться к членству в Альянсе. И тут внутренний политический кризис в Тбилиси затормозил это движение.

Теперь же в Брюсселе Альянс синхронизировал оба процесса, хотя далось это украинской дипломатии очень нелегко, как и вообще включение в итоговый документ приведенные выше цитаты. Другими словами, в Альянсе решили рассматривать вопрос членства Украины и Грузии совместно. И это означает совсем другую политическую ситуацию.

Надо сказать, что в Брюсселе ряд стран, в первую очередь, США, Великобритания, Канада, Польша настойчиво предлагали предоставить ПДЧ Украине и Грузии, но добиться единогласия не удалось. Хотя число сомневающихся заметно уменьшилось.

Москва со своей стороны делает все, чтобы затормозить или сделать невозможным вступление Украины и Грузии в НАТО. Путин недавно назвал членство Украины в НАТО красной линией и это некоторых в Альянсе испугало.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам, что «К сожалению, несколько стран среди союзников все еще руководствуются логикой — не провоцировать Россию. И считают, что сидеть и ничего не делать – это лучший способ удержать Россию… Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это требует времени».

Есть еще один тезис, всячески подчеркиваемый Кремлем и его пропагандой. Вроде бы боевые действия на Донбассе и оккупация Крыма и, как ее следствие, нерешенные территориальные вопросы являются препятствием для членства в НАТО.

Это не более чем пропагандистский штамп. Ни в одном документе НАТО не говорится ничего о территориальных проблемах как препятствия к членству.

Джозеф Байден в ходе брифинга после саммита НАТО сказал, что решение о подписании ПДЧ зависит не от него, а от всех стран — членов Альянса. И добавил, что убеждать сомневающихся нелегко. Отвечая на вопрос о том, являются ли боевые действия на территории Украины препятствием для сближения с НАТО, он сказал: «Мой ответ – нет. Вот в чем дело: в первую очередь нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются потенциальными кандидатами, и выполнить ПДЧ».

Практические угрожающие действия России убеждают даже самых осторожных. И поэтому украинской дипломатии удалось добиться очередного подчеркивания, что путь Киеву в НАТО открыт, и многое теперь зависит от него.

Очевидно, что движение по реформированию ускорится. Об этом говорит целый ряд законов, которые Верховная рада примет в самом ближайшем будущем. Речь идет, в первую очередь, о законе об олигархах, Украина в этом отношении первая в мире, и о реформе Службы безопасности (СБУ) — окончательном отказе от советского прошлого и превращения ее в гражданскую организацию по европейским канонам.

Сделан важный шаг, как бы к нему многие не относились, по пути членства Украины в Альянсе. Подтверждением этому служит поручение глав государств своим министрам иностранных дел в конце года снова рассмотреть вопрос получения Украиной и Грузией ПДЧ.

Кремлю следует к этому готовиться. Его красные линии принимать во внимание не будут. По крайней мере, в этом вопросе.