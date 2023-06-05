Украина создала внутри России сеть агентов, которые занимаются диверсиями внутри страны, и поставляет им беспилотники для этих атак. Об этом каналу CNN рассказали несколько человек, знакомых с данными американской разведки.

В настоящее время официальные лица США считают, что атака беспилотников на Кремль в мае была осуществлена такими проукраинскими агентами внутри России. Дроны были доставлены в Москву, а уже там их запустили с территории самой России.

По другим атакам беспилотников, включая удары по нефтебазам и недавнюю групповую атаку дронов на Москву, у американской разведки пока нет полной ясности. Однако существование в России сети диверсионных ячеек из симпатиков Украины, американцы уже не сомневаются.

По данным разведки, украинские спецслужбы передали этим диверсантам беспилотники именно украинского производства. Однако пока остается загадкой, как именно была осуществлена поставка. Источники CNN полагают, что для этих целей могли использоваться хорошо отработанные маршруты трансграничной контрабанды, через которые дроны поставлялись по частям.

Отмечается, что даже сейчас общая граница двух воюющих государств охраняется с российской стороны настолько плохо, что некоторые контрабандные маршруты работают до сих пор.

Источники CNN также утверждают, что президент Зеленский определил для спецслужб общие пределы допустимого, но он не вовлечен в абсолютно каждую их операцию и не все они получают его прямое одобрение.

«Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов постоянно предлагал одни из самых наглых планов операций против России и ценит символические действия», – сообщили американские источники издания.

Примечательно, что публичные заявления высших должностных лиц США о том, что они «не одобряют» удары непосредственно по российской территории, являются лишь дипломатической риторикой. В частном разговоре с CNN американские и европейские официальные лица заявили, что они считают трансграничные атаки разумной военной стратегией, которая может отвлечь российские ресурсы на защиту своей собственной территории, поскольку Украина готовится к крупному контрнаступлению.

Один из собеседников издания утверждает, будто украинские официальные лица, с которыми он недавно общался, заявили о намерениях продолжить атаки внутри России – потому что это хорошая тактика отвлечения внимания, которая заставляет Россию беспокоиться о собственной безопасности дома. (УНИАН)