Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Беларуссии, сообщает издание Welt.

По имеющимся данным, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом.

Советник американского госсекретаря по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством Германии положительно отозвался о данном шаге. По его словам, Украина таким образом решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом.

«Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году», – сказал он.

Издание также отмечает, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» выразил готовность к сотрудничеству с Киевом по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.

Ранееcтало известно, что газ, который со вторника начала закупать Украина у Венгрии, имеет российское происхождение (aif. ru)