Украина призывает Грузию отказаться от активизации торговых отношений с Россией, которая будет зарабатывать для продолжения войны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко.

«Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан.

«Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время, власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов», — заявил Николенко.

В воскресенье «Европейская правда» сообщала, что правительство Грузии соврало украинскому посольству, что не договаривалось с РФ во время войны в Украине.

Накануне Россельхознадзор, выполняющий функции карательного органа по наложению торговых санкций на недружественные с РФ государства, объявил о намерении ослабить давление на Грузию.

После начала российской агрессии отношения Украины и Грузии резко ухудшились из-за действий грузинской стороны.