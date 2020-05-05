Украина получит от ЕС €1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Совет ЕС утвердил выделение Украине, а также девяти государствам и территориям — партнерам кредитную помощь в размере 3 млрд евро на борьбу с пандемией.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС. Теперь эту программу должен утвердить Европарламент.

«Послы ЕС утвердили во вторник предложение Еврокомиссии предоставить до €3 млрд макрофинансовой помощи десяти странам в рамках программ расширения и соседства, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, — говорится в заявлении. — Финансовая помощь будет предоставлена в виде кредитов на очень выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачены двумя траншами, максимальный срок погашения кредитов — 15 лет».

Из этих денег более всего получит Украина — 1,2 млрд евро, Тунис — 600 млн евро, Босния и Герцеговина — 250 млн евро, Иордания — 200 млн евро, Албания — 180 млн евро, Северная Македония — 160 млн евро, Грузия — 150 млн евро, Молдова и Косово — по 100 млн, Черногория — 60 млн. евро.

Эти деньги стали частью утвержденного Еврокомиссией 8 апреля пакета помощи странам Восточного и Южного партнерства — то есть государствам Африки, Балкан и Восточной Европы в размере 15 млрд. евро.