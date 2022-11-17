Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши специалисты примут участие в расследовании падения ракет в Польше.

С уверенностью говорить о типе ракеты до завершения расследования рано, сказал он в ходе конференции Bloomberg New Economy Forum.

«Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территорию Польши. Но мы видели изображения диаметра воронки», — сказал президент.

Зеленский считает, что это не могли быть только остатки противоракетных систем.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал он. (УНИАН)