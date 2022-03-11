Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, передает РИА «Новости».

В прошлом году исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года заявил, что Киев планирует перейти на американское ядерное топливо вместо российского.

В 2014 году украинская сторона договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки АЭС до 2020 года. Сообщалось, что после 2021 года эта доля энергоресурсов Westinghouse на АЗС Украины будет превышать долю импортного топлива из России.

Притом эксперты неоднократно напоминали, что решение Киева об использовании топлива Westinghouse на атомных станциях создает серьезные угрозы безопасности АЭС, построенных по советским проектам.