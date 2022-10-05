Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила, что Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира — 2030.

«RFEF и Португальская футбольная федерация (FPF) включили Украинскую футбольную ассоциацию в заявку на проведение ЧМ-2030. Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в глобальном проекте преобразования европейского футбола в исключительной ситуации», — говорится в заявлении.

Украинцы примут матчи группового раунда, но только в случае восстановления необходимой для организации турнира инфраструктуры. The Times высоко оценивает шансы этой заявки одержать победу на выборах хозяев мирового первенства.

На проведение чемпионата мира также претендуют Саудовская Аравия, Египет и Греция; Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, а также Марокко.