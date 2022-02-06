В общественной жизни каждого народа есть события, прочно запечатленные в истории государства. Без сомнения, для Украины и Азербайджана одним из таких событий является установление дипломатических отношений 30 лет назад.

По этому случаю в МИД АР при участии заместителя Министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и Посла Украины в АР Владислава Каневского состоялось торжественное открытие фотовыставки, в которую вошли фотографии охватывающие тридцатилетний период двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами.

В экспозицию вошли архивные документы и материалы официальной фотохроники, отражающие ключевые вехи сотрудничества Украины и Азербайджана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«На фоне глобальных вызовов наши страны продолжают прилагать усилия для преодоления преград, превращения вызовов в возможности и уверенного движения вперед для реализации взаимовыгодных амбициозных проектов. Для этого у нас главные составляющие – желание, взаимное доверие и политическая воля», — говорится в пресс-релизе посольства Украины в Азербайджане.