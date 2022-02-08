30 лет назад Украина и Азербайджан установили дипломатические отношения. По этому случаю в МИД АР состоялось мероприятие, в котором участвовали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол Украины в АР Владислав Каневский.

«На фоне глобальных вызовов наши страны продолжают прилагать усилия для преодоления преград, превращения вызовов в возможности и уверенного движения вперед для реализации взаимовыгодных амбициозных проектов. Для этого у нас главные составляющие – желание, взаимное доверие и политическая воля», — говорится в пресс-релизе посольства Украины в Азербайджане по поводу этой даты.

Уже давно наши страны объявили друг друга стратегическими партнерами. Украина и Азербайджан состоят в программе ЕС «Восточное партнерство» и в организации ГУАМ. Кроме того, в обновленном несколько лет назад варианте военной доктрины Украины Азербайджан объявлен в числе нескольких принципиально важных для этой страны государств.

Но насколько стратегическими в реальности, в практическом смысле являются отношения между Киевом и Баку? Так ли уж тесны наши связи, соответствуют ли они заявленному уровню? Эти вопросы тем более важны сейчас, когда Украина переживает напряжение у своих границ.

Своим мнением по ним согласились поделиться с # известные эксперты двух стран.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Отношения Азербайджана и Украины можно считать образцовыми, и потому следует ожидать дальнейшего улучшения этих отношений. Действительно, напряжение у границ серьезное, и Украина ожидает поддержки на дипломатическом уровне относительно ее территориальной целостности. Точно также, как Киев поддерживал целостность Азербайджана, Баку поддерживает целостность Украины. Взаимовыгодные инвестиционные проекты также играют в развитии отношений существенную роль. Об этом может свидетельствовать то, что несмотря на желания недругов, то тут то там возникают вопросы о продлении нефтепровода Одесса-Броды до Польши. Что позволит тем самым поставлять азербайджанскую нефть в Европу.

Также мы можем наблюдать, как активно помогает Украина Азербайджану с ВПК (военно-промышленный комплекс). Не так давно на Львовском авиаремонтном заводе засветились целых три истребителя Миг-29 ВВС Азербайджана, которые проходили ремонт и модернизацию. И это лишь малая часть того, что происходит между двумя странами. Поэтому отношения эти действительно можно назвать образцово-стратегическими.

Единственное, на что остается надеяться, так это на возвращение и усиление ГУАМ. Видя агрессию России в Украине, я думаю, Грузия и Молдова, пострадавшие от нее тоже, будут в ближайшем будущем также заинтересованы в большей активности данной организации.

Арастун Оруджлу, политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад:

— Я считаю, что Украина является очень важным стратегическим партнером для Азербайджана по нескольким параметрам. Отношения между нами в принципе должны были быть уже на качественно ином уровне, чем сегодня.

Разберем по пунктам. Украина – это огромная страна с неограниченным потенциалом в плане развития промышленности. Несмотря на то, что в последние годы структуру ее промышленности сознательно разрушали (я имею в виду российскую агрессию, а также то, что Запад в то время Украину фактически не защитил).

Из-за того, что в Москве было враждебное отношение к Киеву, власти в Баку тоже старались как бы сдержанно вести себя в отношении Украины. Но несмотря на это, все-таки определенные политические, экономические, и военно-стратегические отношения были, и они сохранились.

Очень жаль, что между нашими странами, объявившими друг друга стратегическими партнерами, экономические отношения находятся на весьма слабом уровне. То есть, годовой товарооборот между Украиной и Азербайджаном находится в пределах 1 млрд долларов, это самые свежие данные азербайджанского Госкомстата. Очень низкий показатель.

Украина однозначно поддержала Азербайджан во время Второй Карабахской войны. Но, к сожалению, в отношении Украины со стороны Баку мы не всегда видим смелые шаги. Я имею в виду вопросы, связанные с территориальной целостностью этой страны.

Принципиально выдерживается партнерская линия во внешней политике в отношении Украины, но она могла бы быть намного более прозрачной, яркой и решительной.

И сегодня чувствуется, что эти отношения уже выходят действительно на другой уровень. Возможно, это происходит из-за позиции НАТО, стран Европы, США и, безусловно, Турции. Турция ведет сегодня очень смелую и важную политическую линию в отношении Украины, и это тоже позволяет Азербайджану решительнее, чем прежде, показывать свою позицию. Это очень важно. Потому что для нас Украина очень важный геополитический и военно-политический партнер. У нас есть хорошие добрые традиции двусторонних отношений.

Я могу привести один пример. Когда начиналась Первая Карабахская война, в Азербайджане после развала СССР осталась военная авиация, согласно договорам о разделе имущества советской армии. Это были самолеты, вертолеты, но у нас не было пилотов. И я помню, что первыми пилотами армии Азербайджана в те годы стали именно украинцы. И это неслучайно, я думаю.

Я к тому, что у нас есть абсолютно все важные пункты для динамичного развития двусторонних отношений. Но чего немного не хватает, это решительности со стороны Азербайджана. Если это будет, я уверен, что Украина и Азербайджан как стратегические партнеры примерно через два года будут смотреться совершенно по-иному. Сделать можно очень многое в самых разных сферах, но к великому сожалению, эти отношения пока что не на должном уровне. Они даже не близки к тому, что должно было быть.