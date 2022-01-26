Отставка Армена Саркиняна вызвала много вопросов. Причем сам президент Армении обосновал свою отставку тем, что пост президента Армении ни на что не влияет. А на что хочет влиять Армен Саркисян? Остается лишь догадываться. Возможно, что он еще вернется в большую политику Армении. Причем нужно добавить, что он подал в отставку находясь за границей, если верить армянским СМИ.

Об отставке Армена Саркисяна рассказал в интервью # политолог Олег Кузнецов:

— На днях президент Армении подал в отставку. С чем вы связываете данный шаг?

— Этот шаг явно не похож на ельцинско-новогоднее «я устал, я ухожу» образца 31 декабря 1999 года. В моем понимании — это вполне сознательный шаг — политический демарш со своим концептуальным содержанием. Я внимательно слежу за всеми мнениями по данному факту в русскоязычной прессе и социальных сетях, и почти все из них так или иначе, в той или иной форме указывают на его внешнеполитическую подоплеку, дескать, за заявлением Саркисяна стоит то ли «тень» Кремля, то ли «бульдожья схватка под ковром» британского и французского финансово-политического истеблишмента, то ли даже мировое протурецкое и проазербайджанское лобби, о существовании которого лично я до настоящего момента не слышал.

Все эти версии далеки от реальности, так как все они имеют в своей основе ошибочно-стереотипное представление об армянских политиках, как о послушных марионетках в руках внешних сил, волю которых они якобы безропотно выполняют. Такие стереотипы свойственны для пропаганды образа врага, но плохо отражают реальное положение дел. Эти же стереотипы лежат в основе не менее распространенных рассуждений о том, «ушел» ли Саркисян самостоятельно, или его все-таки «ушли» все те же внешние силы. Все эти рассуждения на грани измышлений кажутся мне поверхностными, внутри которых недоуменно-немой вопрос: ведь мог же он быть президентом еще три с половиной года? Вот это последнее — невысказанное и непонятое — налагает на все эти версии объяснений причин отставки Саркисяна в моих глазах налет примитивности.

Как представляется лично мне, причина его отставки только одна, и она имеет для Армении сугубо внутренний, более политико-правовой, чем партийно-политический характер. И дело здесь не в борьбе внутриполитических элит или кланов в этой стране, и даже не в формировании нового армянского внешнеполитического курса. Дело в том, что премьер Пашинян затеял в Армении очередную конституционную реформу, которая должна вернуть страну вновь к президентской форме правления, как это было до 2018 года, похоронив существующую ныне парламентско-президентскую модель государственного устройства.

Премьер Пашинян на излете четвертого года своего правления в Армении решился на поистине революционные конституционно-правовые преобразования, которые в случае своего успеха неизбежно похоронят всю старую армянскую элиту — как внутри страны, так и в диаспоре, лишив ее транснационального характера. После чего произойдет необычное размежевание внутри армянского олигархата: внутри страны он станет национальным, а за ее пределами останется транснациональным с ориентацией не на Армению, а на страны проживания, что будет вполне логично. Пашинян взял курс на равноудаленность внутриполитической жизни Армении как от российской, так и от американской или французской армянской диаспоры, и в этих новых политических реалиях каждому крупному армянскому политику-олигарху приходится выбирать — с армянами в Армении или со своими капиталами за ее пределами.

Уже экс-президент Саркисян в числе первых был поставлен перед подобным выбором, и он его сделал — со своими капиталами за пределами Армении. Тем самым он нажал на спусковой крючок этого процесса, и теперь его не остановить: армянская диаспора поставлена перед выбором размежевания.

— Примечательно, что отставка произошла после визита Алена Симоняна в США и самого Армена Саркисяна в ОАЭ. Связаны ли эти визиты с его отставкой?

— Мне не хочется гадать на кофейной гуще, не обладая достаточным объемом инсайдерской информации из Армении, но совершенно определенно могу сказать, что изложенная мной выше точка зрения на причины отставки экс-президента Саркисяна никак не противоречит этим визитам и вполне с ними коррелирует. Если я прав, то все ныне действующие высокопоставленные армянские политики-бизнесмены уже поставлены или в самом скором времени будут поставлены перед выбором: или государственно ориентированная политика, или транснациональный бизнес, а поэтому и Саркисян, и Симонян летали к своим зарубежным бизнес-партнерам консультироваться, что в новой ситуации для них будет более выгодно — остаться во власти в Армении или уйти в международную коммерцию.

Я думаю, что после такой консультации Саркисян заявил о своей отставке, резко уйдя из политики, чтобы потом никак не пострадали его бизнес-интересы, прибыль от которых гораздо выше, чем зарплата полуполномочного президента страны за три с половиной года. Конечно, я могу в корне ошибаться, но другого рационального объяснения его поступку у меня нет.

— Возможно ли, что Армена Саркисяна сняли из-за того, что его кандидатурой на этом посту был недоволен Кремль?

— Мы все прекрасно осознаем, что президент Армении в его нынешнем конституционно-правовом статусе и компетенции — это сугубо представительская и почти декоративная фигура, наподобие британского монарха, который «правит, но не управляет». Быть президентом Армении очень престижно для самолюбия, но это никак не означает того, что он — решающая фигура и имеет право вмешиваться во что-то. Если этот факт мы понимаем достаточно хорошо, то в Кремле его понимают в два или в три раза лучше.

Конечно, отвечать вопросом на вопрос не очень этично, да и мой вопрос будет несколько не в тему, но я все-таки его задам: президент Армении по объему своих полномочий очень схож с федеральным президентом Германии, — так вот, вы когда-нибудь слышали, чтобы Кремль хоть когда-нибудь выражал свое недовольство словами или действиями этого высшего должностного лица ФРГ? За последние два десятилетия я могу припомнить два или три таких случая, так как в Германии ничего не решает федеральный президент, там все решает федеральный канцлер. Так и в нынешней Армении.

Кремлю в принципе безразлично, кто при нынешнем государственно-правовом устройстве страны занимает должность президента Армении, поскольку ключевой является должность премьер-министра, с которым Кремль и выстраивает отношения. Безусловно, президента Армении аналитики Кремля держат в поле зрения, но на контакты с ним ресурсы не расходуют по причине их практической неэффективности. Поэтому я с большой степенью вероятности могу утверждать, что пресловутой «руки Москвы» в деле отставки президента Саркисяна точно нет, я убежден в том, что за ней стоят бизнес-интересы.