Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, недавно переехавшая в рязанскую деревню и возглавившая центр при СПбГУ, не планирует получать российское гражданство.

«Я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила», – сказала Кнайсль, занимавшая пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год и входившая в совет директоров «Роснефти» с 2021 по 2022 год.

Лишить Кнайсль гражданства Австрии предложил директор академии в Вене, где она преподавала 20 лет – после слухов, что та хочет получить российский паспорт. «Говорили, что я вредна для Австрии, поскольку я преподаю в СПбГУ», – добавила Кнайсль.

Кнайсль уехала из Австрии в 2022 году, как она объясняет, из-за угроз. Сначала она переехала в Ливан, поскольку «хорошо знает эту страну и говорит по-арабски». В июне 2023 года стало известно, что Кнайсль возглавила созданный при СПбГУ центр G.O.R.K.I. (Geopolitical Observatory for Russia Key Issues). Центр будет заниматься мониторингом и анализом геополитических проблем, оказывающих влияние на развитие России. Презентация центра состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

После этого 58-летняя Кнайсль уехала в деревню Петрушово Рязанской области, где сняла дом до конца лета. «Дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моём будущем, ничего», – сказала она в интервью РБК, отметив, что в её возрасте начинать всё сначала «непросто». (svoboda.org)