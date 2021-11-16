Профессор психологии из Университета Британской Колумбии Элизабет Данн заявила, что научные исследования подтверждают «причинно-следственную связь между добротой по отношению к окружающим и счастьем». Об этом она сообщила CBC.

Данн уточнила, что данные подтверждаются ее собственными экспериментами.

В одном из опытов исследователи подошли к случайно выбранным людям в кампусе Университета Британской Колумбии, дали им купюру в 5 или 20 долларов и попросили их потратить деньги до конца дня. Одной половине студентов сказали потратить деньги на себя, другой — на кого-то еще. После этого участников эксперимента опросили о настроении и психологическом самочувствии в течение дня. В результате те, кто тратил полученные деньги на кого-то еще чувствовал себя счастливее. (gazeta.ru)