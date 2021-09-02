Введение двух доз вакцины от SARS-CoV-2 на 47% снижает риск заболеть COVID-19, сообщают специалисты из Королевского колледжа Лондона. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Исследователи собрали данные людей, вакцинировавшихся с декабря 2020 по июнь 2021 года. Из них 1,24 млн получили одну дозу вакцины, а 971 тыс. — обе дозы. Сравнение тех, кто получил одну дозу и обе, показало: полностью вакцинированные граждане заболевали COVID-19 почти в два раза реже. Кроме того, в случае болезни у них на 73% снижалась вероятность попасть в больницу и на 31% — риск возникновения серьезных симптомов. В целом, привитые сталкивались с теми же симптомами, что и непривитые (потеря обоняния, кашель, слабость), но симптомы появлялись реже и были менее выраженными, чем у непривитых. Также у полностью привитых в два раза реже наблюдались множественные симптомы. При этом, однако, заболевшие вакцинированные чаще непривитых отмечали у себя чихание.

При этом у пожилых людей из самых неблагополучных районов риск заразиться COVID-19 после вакцинации первой дозой возрастал. Исследователи связывают это с несоблюдением мер безопасности — думая, что теперь они защищены, старики могли отказываться от масок и соблюдения социальной дистанции.

В целом, исследование показало безусловную пользу вакцинации — привитые реже заражаются COVID-19 и легче его переносят. При этом наилучшего эффекта можно достичь, сделав обе прививки.