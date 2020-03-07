Учебные заведения в Азербайджане останутся закрытыми до 27 марта из-за коронавируса

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана продолжаются неотложные меры. О б этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

Согласно распоряжению Кабмина, с целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях, в частности, детских садах, школах и вузах, с 10 марта 2020 года до 20 марта (занятия начнутся с 27 марта).

Кроме того, в связи с этим решено также перенести все мероприятия

| 2020-03-07T16:57:49+00:00 7 марта 2020, 16:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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