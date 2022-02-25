Состоялась онлайн-церемония закрытия XI Республиканского конкурса «Ученые будущего». На мероприятии с поздравительными речами выступили министр образования Эмин Амруллаев, исполняющий обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана, академик Ариф Гашимов, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, сообщает #.

Среди победителей особо отличились учащиеся лицея «Молодые таланты» при БГУ. Среди лицеистов первыми стали: Эрхан Ибрагимли по биологии, Аяз Омарли — экологии, а Нигяр Намазова — инженерии.

Три проекта-победителя примут участие в Международной выставке науки и инжиниринга ISEF, которая пройдет с 8 по 13 мая в городе Атланта штата Джорджия США.

Вторые места заняли: Салман Вахабов и Фархад Керимбейли по физике, Назрин Исмайлова и Айшан Гаджиева — биологии, Наргиз Оруджева и Амин Зейналов — медицине, Джамал Ахундов и Хавва Гамбарова — экологии.

Третьими стали: Фидан Гурбанова по химии, Рафсан Габибуллаев и Тамилла Сулейманова — физике, Рухсара Заманлы и Фереф Азиз-Мешкин — биологии.