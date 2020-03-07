Убит азербайджанский пограничник

7 марта 2020 года примерно в 05:40 во время несения боевого дежурства на пограничной боевой позиции Газахской отдельной пограничной дивизии недалеко от села Даш Салахлы Газахского района солдат Гараев Эльтун Эльман оглу был ранен в результате выстрела из огнестрельного оружия. Он был госпитализирован в Диагностический центр Газахского района, но спасти его не удалось.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие сотрудники службы находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом Пограничными войсками ГПС и Военной прокуратурой проводятся необходимые следственные мероприятия.

| 2020-03-07T13:00:39+00:00 7 марта 2020, 14:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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