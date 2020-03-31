У жителей итальянского города Феррара обнаружили иммунитет к COVID-19

У жителей итальянского города Феррара, находящегося в области Эмилия-Романье — второй по числу зараженных коронавирусом, обнаружен иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает газета La Nuova Ferrara.

По данным издания, там выявлен крайне низкий процент инфицированных.

Отмечается, что во всей области зарегистрировано более 14 тысяч зараженных, а в Ферраре зафиксировано лишь 307 заболевших.

Как отметил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентуры, это может быть либо связано с тем, что город принадлежит «к малярийной области», либо с «талассемией — заболеванием, которое наследуется по рецессивному типу» (Газета.Ру).

| 2020-04-01T00:48:58+00:00 1 апреля 2020, 03:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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