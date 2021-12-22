В центре им. Гамалеи заявили, что у всех ревакцинированных «Спутником V» выявлены антитела к штамму «омикрон». Результаты соответствующего исследования опубликованы в Twitter российской вакцины.

Исследование подтверждает, что «Спутник V» продемонстрировал более высокую эффективность против «омикрона» по сравнению с данными других производителей вакцин.

«Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — следует из исследования центра. (Газета.ру)