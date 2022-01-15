Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — отметила дипломат.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот», — сказала она. Вместе с тем заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, который бы учитывал интересы жителей западных государств. (ТАСС)