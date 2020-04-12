У мэра Тебриза выявлен коронавирус

У главы муниципалитета иранского города Тебриз Иреджа Шехина Бахера выявлен коронавирус нового типа (Сovid-19).

Как передает АПА, об этом сообщает иранское информагентство IRNA со ссылкой на самого главу муниципалитета.

«У меня появились проблемы с дыханием и некоторые симптомы Сovid-19, после чего я сдал тест, который дал положительный результат», — сказал Бахер.

По словам главы муниципалитета, он находится на карантине дома под наблюдением врачей.

Первый случай заражения в Иране был зафиксирован в городе Кум 19 февраля, после чего коронавирус распространился на все регионы страны.